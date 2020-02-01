Главный онколог Пензенской области расскажет, как снизить риск развития рака

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:15:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Наш регион не остался в стороне. Минздравом Пензенской области совместно с медицинскими учреждениями региона организован ряд акций и мероприятий для населения. В частности, мы уже писали о днях открытых дверей, организованных на базе Пензенского областного онкологического диспансера, во время которых каждый желающий может обследоваться.

Старт месячнику по борьбе с онкологией будет дан в понедельник в Центре русской хоровой и вокальной культуры. Здесь с 10 до 13 часов можно будет получить консультации онколога и дерматолога, а также измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, насыщаемость крови кислородом, пройти дерматоскопию.

В 11:00 главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Пензенской области Евгений Николаевич Синев проведет обучающий лекторий, где расскажет о том, как снизить риск развития рака, какие симптомы характерны для опухолей различных локализаций, какие скрининговые обследования позволяют выявить заболевание на ранней стадии и многое другое.

К участию в мероприятиях месячника приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU