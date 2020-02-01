Завтра в Пензе состоится «Гонка памяти»

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:33:42+03:00

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Завтра на лыжном стадионе «Снежинка» состоятся лыжные соревнования «Гонка памяти». Принять в них участие могут все желающие спортсмены, прошедшие медицинский осмотр в разных возрастных группах.

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта в городе, пропаганды здорового образа жизни и привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Победители и призеры в каждой возрастной будут награждены медалями и грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU