2020-02-01T12:33:42+03:00
Спорт

Завтра в Пензе состоится «Гонка памяти»

Начало в 11.00
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Завтра на лыжном стадионе «Снежинка» состоятся лыжные соревнования «Гонка памяти». Принять в них участие могут все желающие спортсмены, прошедшие медицинский осмотр в разных возрастных группах.

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта в городе, пропаганды здорового образа жизни и привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Победители и призеры в каждой возрастной будут награждены медалями и грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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