С начала года жители Мордовии отдали мошенникам более двух с половиной миллионов рублей

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:00:37+03:00

Самыми популярными способами отъема средств у населения остаются обманы при продаже товаров через интернет и операциях с банковскими картами

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Полиция Мордовии продолжает регистрировать факты мошенничеств. Так, с начала января этого года жертвами злоумышленников стали почти 40 жителей республики. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 2 миллионов 794 тысяч рублей. Большая часть этих средств были перечислены на счет неизвестных под предлогом покупки и продажи различных товаров. Около одного миллиона потерпевшие лишились, пытаясь защитить свои сбережения от несанкционированного списания после звонков лжесотрудников банка.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечислять предоплату за товар, ни в коем случае не передавать незнакомцам данные своей карты и не пытаться избавиться от проблем с помощью знахарей, гадалок и целителей.

ИСТОЧНИК KP.RU