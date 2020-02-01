С начала года жители Мордовии отдали мошенникам более двух с половиной миллионов рублей
Полиция Мордовии продолжает регистрировать факты мошенничеств. Так, с начала января этого года жертвами злоумышленников стали почти 40 жителей республики. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 2 миллионов 794 тысяч рублей. Большая часть этих средств были перечислены на счет неизвестных под предлогом покупки и продажи различных товаров. Около одного миллиона потерпевшие лишились, пытаясь защитить свои сбережения от несанкционированного списания после звонков лжесотрудников банка.
Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечислять предоплату за товар, ни в коем случае не передавать незнакомцам данные своей карты и не пытаться избавиться от проблем с помощью знахарей, гадалок и целителей.
ИСТОЧНИК KP.RU