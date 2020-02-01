В Пензе пройдет конференция по вопросам безопасности особо важных объектов

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:54:35+03:00

5-6 февраля эксперты, в частности, обсудят, как нейтрализовывать беспилотники, выбирать эффективные пулерассеивающие конструкции и противотаранную технику

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В Пензе 5 - 6 февраля в конференц-зале отеля «Азимут» (проспект Строителей, 39в) пройдет X Открытая научно-техническая конференция «Концептуальные решения обеспечения комплексной безопасности значимых объектов в условиях нарастающей мировой террористической угрозы». Мероприятие организовано Центром специальных инженерных сооружений при содействии предприятий Пензенского приборостроительного кластера «Безопасность».

В Пензу прибудут проектировщики и разработчики инженерно-технических средств физической защиты объектов различного назначения, представители ведущих в сфере безопасности российских предприятий и организаций. Наряду с ними в конференции примут участие специалисты регионального минпрома, торгово-промышленной палаты, а также научные работники технических вузов Пензы, отмечает пресс-служба правительства региона.

Выступающие поделятся опытом организации безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, расскажут о средствах обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (дронов), об эффективности пулерассеивающих и противоосколочных конструкций, а также о применении противотаранной техники на особо важных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU