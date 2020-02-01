В Мордовии в Кочелаевскую школу-интернат приехали гости

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:08:25+03:00

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Детям показали фильм «Несломленный Ленинград» и слайды, подготовленные ко Дню снятия блокады Ленинграда. В фильме были озвучены не только исторические факты, но и воспоминания очевидцев тех страшных дней.

Ребята внимательно посмотрели фильм, послушали рассказ сотрудника Следственного управления о том, как выстоял блокадный город, что пришлось пережить мужественным ленинградцам в борьбе не только с внешним врагом, но и в тылу в связи с совершаемыми преступлениями. С началом продовольственного кризиса резко возросло количество правонарушений, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Вспомнили о героических защитниках осажденного города, о спасительной дороге жизни и блокадной пайке хлеба. Услышали дети историю ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая во время блокады вела дневник, каждая страница его была посвящена смерти одного из близких.

Дети и педагоги поблагодарили сотрудников управления за рассказ. Подвиг ленинградцев и всего нашего народа учит мужеству и безграничной любви к Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU