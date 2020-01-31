В Саранске разыскивают вандалов, трижды сломавших шлагбаум во дворе [ВИДЕО]

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:08:28+03:00

По предположению правоохранителей, во всех случаях нарушителем мог быть один и тот же человек

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В Саранске возбудили уголовное дело по факту вандализма. 9 января в одном из дворов на улице Республиканской неизвестный сломал шлагбаум. Жители окрестных домов устранили поломку, но ЧП снова повторилось дважды - 20 и 24 января. Есть вероятность, что к поломке шлагбаума во всех трех случаях причастен один и тот же человек. Общая сумма ущерба составила 4 500 рублей.

Полиция продолжает проверку по факту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/757974" frameborder="0"></iframe> Вандал ломает шлагбаум в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU