В Саранске разыскивают вандалов, трижды сломавших шлагбаум во дворе [ВИДЕО]
По предположению правоохранителей, во всех случаях нарушителем мог быть один и тот же человек
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В Саранске возбудили уголовное дело по факту вандализма. 9 января в одном из дворов на улице Республиканской неизвестный сломал шлагбаум. Жители окрестных домов устранили поломку, но ЧП снова повторилось дважды - 20 и 24 января. Есть вероятность, что к поломке шлагбаума во всех трех случаях причастен один и тот же человек. Общая сумма ущерба составила 4 500 рублей.
Полиция продолжает проверку по факту.
Вандал ломает шлагбаум в Саранске.
ИСТОЧНИК KP.RU