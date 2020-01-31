Памяти В. О. Ключевского посвящена X олимпиада по обществознанию в Пензе

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:48:07+03:00

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Депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна приветствовала участников Х региональной олимпиады школьников по обществознанию:

- Десять лет назад участие в олимпиаде приняли 80 человек. Сегодня она объединила почти 600 школьников в Пензе и более 250 в Кузнецке. Это говорит о том, что все больше молодых людей и девушек хотят знать историю своей страны, общественно-политические процессы, происходящие в ней, оценить собственные силы и возможности. У вас впереди большое будущее, и олимпиада - еще одна ступенька к новым достижениям, отмечает пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Участников приветствовал также председатель Молодежного парламента Андрей Сушков, который сам не раз участвовал в интеллектуальных конкурсах, а также является выпускником МБОУ СОШ №28.

ИСТОЧНИК KP.RU