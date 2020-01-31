В Лунинской детской школе искусств сделают ремонт

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:41:17+03:00

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Вчера учреждение посетил губернатор Иван Белозерцев. ДШИ была открыта в 1964 году. Здание, в котором сейчас располагается школа, построено в 1982 году.

Сегодня в учреждении работают 26 преподавателей, обучается 701 человек. Занятия ведутся по девяти направлениям: фортепиано, народные инструменты, театральное, изобразительное, хореографическое и декоративно-прикладное творчество, сольное пение, музыкальный фольклор и класс раннего эстетического развития.

Губернатор обратил внимание на необходимость проведения ремонта здания и поручил в ближайшее время разработать необходимую для этого проектно-сметную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU