На пожаре в Ичалковском районе Мордовии погиб мужчина
Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении
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Вчера вечером в пожарно-спасательную службу Ичалковского района поступило сообщение о пожаре в селе Протасово. Горел дом, принадлежащий мужчине 1963 года рождения.
Пожар обнаружила жительница села. Она увидела огонь в одном из окон рядом стоящего дома и вызвала пожарно-спасательную службу.
В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело хозяина дома.
ИСТОЧНИК KP.RU