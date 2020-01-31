2020-01-31T11:23:01+03:00
Происшествия

На пожаре в Ичалковском районе Мордовии погиб мужчина

Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера вечером в пожарно-спасательную службу Ичалковского района поступило сообщение о пожаре в селе Протасово. Горел дом, принадлежащий мужчине 1963 года рождения.

Пожар обнаружила жительница села. Она увидела огонь в одном из окон рядом стоящего дома и вызвала пожарно-спасательную службу.

В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело хозяина дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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