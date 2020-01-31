2020-01-31T11:12:11+03:00
Экономика

«СтанкоМашСтрой» продолжает сотрудничество с «ПГУ-Мицубиси»

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В компании «СтанкоМашСтрой» всегда уделяется особое внимание качеству выпускаемых станков, повышению их конкурентоспособности. В этом направлении предприятие стремится работать с опережением за счет кооперации с российскими и зарубежными партнерами, а также с научным сообществом.

В настоящее время идет работа трехсторонней группы «СтанкоМашСтрой» - ПГУ-Мицубиси». Специалисты совместно разрабатывают план модернизации универсальных токарно-винторезных станков серии СТ16К20. Данный вид оборудования имеет наиболее широкий рынок сбыта среди всего металлообрабатывающего оборудования и является выгодным предложением по соотношению цена-качество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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