2020-01-31T11:06:41+03:00
75 лет Великой Победы

«В тылу герои не забыты»

В четверг, 30 января, в библиотеке имени Белинского прошла презентация книги о пензенских поисковых отрядах
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
Изменить размер текста:

Издание, посвященное истории эвакуационных госпиталей на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны, вышло в свет в 2019 году при поддержке Фонда президентских грантов, и теперь находит всё больше новых почитателей.

Презентацию книги с подробной историей создания движения поисковых отрядов на территории Пензенской области провела Лариса Казакова, председатель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Гости библиотеки узнали, что в книге собраны редчайшие, ранее не публиковавшиеся фотографии периода 1940-46 гг., на которых запечатлены здания, где размещались госпитали, фотографии медицинских работников, спасавших жизни раненых и больных, поступивших с фронта. Приводятся выверенные и уточненные списки солдат и командиров Красной Армии, умерших от ран и болезней и захороненных на пензенской земле, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Также в рамках встречи был показан документальный фильм о работе регионального отделения ООД «Поисковое движение России», приведены результаты работы за последний год, презентованы проекты «Дорога к обелиску», «Судьба солдата» и многие другие.

Итогом встречи стало пополнение фондов городских библиотек уникальным краеведческим изданием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24