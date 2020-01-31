«В тылу герои не забыты»

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:06:41+03:00

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Издание, посвященное истории эвакуационных госпиталей на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны, вышло в свет в 2019 году при поддержке Фонда президентских грантов, и теперь находит всё больше новых почитателей.

Презентацию книги с подробной историей создания движения поисковых отрядов на территории Пензенской области провела Лариса Казакова, председатель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».

Гости библиотеки узнали, что в книге собраны редчайшие, ранее не публиковавшиеся фотографии периода 1940-46 гг., на которых запечатлены здания, где размещались госпитали, фотографии медицинских работников, спасавших жизни раненых и больных, поступивших с фронта. Приводятся выверенные и уточненные списки солдат и командиров Красной Армии, умерших от ран и болезней и захороненных на пензенской земле, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Также в рамках встречи был показан документальный фильм о работе регионального отделения ООД «Поисковое движение России», приведены результаты работы за последний год, презентованы проекты «Дорога к обелиску», «Судьба солдата» и многие другие.

Итогом встречи стало пополнение фондов городских библиотек уникальным краеведческим изданием.

ИСТОЧНИК KP.RU