Сотрудники Пензенского ЛО МВД на транспорте обнаружили наркотики у пассажира поезда

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:46:25+03:00

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Пензенские транспортные полицейские в ходе сопровождения поезда, следовавшего по маршруту «Томск - Анапа», задержали пассажира, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При личном досмотре у 20-летнего парня стражи правопорядка обнаружили и изъяли пакет с порошком светлого цвета. Результаты проведённой экспертизы показали, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. Его общая масса составила около семи граммов, что является крупным размером.

Установлено, что данное средство мужчина приобрел через сеть Интернет.

По данному факту следственным отделом Пензенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU