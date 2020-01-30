2020-01-30T15:29:21+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» зачислило денежные подарки победителям новогодней акции

Она проходила в регионе с 1 ноября по 31 декабря прошлого года
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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области подвел итоги новогодней акции «В Новый год - без долгов и хлопот!».

Новогодняя акция проводится энергосбытовой компанией более шести лет подряд и уже стала традиционной. В прошедшем году ее участниками стали все потребители, погасившие долги за электроэнергию и оплатившие текущее потребление декабря.

Более чем 9900 жителям Пензенской области, выполнившим предложенные условия, ООО «ТНС энерго Пенза» аннулировало в полном объеме начисленные ранее пени. А 150 клиентам, выбранным методом генерации случайных чисел, дополнительно были зачислены денежные подарки.

Особое внимание было уделено пользователям дистанционных сервисов «ТНС энерго»: официального сайта, «Личного кабинета» и мобильного приложения. Потребители, внесшие плату за электроэнергию указанными способами, получили на свои лицевые счета по 1000 рублей.

Победители акции, ставшие обладателями денежных призов, увидят их в счетах за январь 2020 года. Зачисленная сумма может быть использована впоследствии при оплате потребленной электроэнергии.

Ознакомиться со списком лицевых счетов победителей также можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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