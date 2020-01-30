2020-01-30T15:08:22+03:00
Происшествия

Кузнечанин, убивший знакомую и покалечивший сожительницу, проведет в колонии 10 лет

Свою вину в преступлениях мужчина признал
Анна ЧЕРНАЯ
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36-летний ранее судимый за убийство житель Кузнецка Алексей Л. предстал перед судом. 1 октября прошлого года мужчина и его сожительница были в гостях у общей знакомой. В какой-то момент спутница злоумышленника вышла покурить на балкон.

Между мужчиной и хозяйкой квартиры вспыхнула ссора: женщина отказалась давать гостю денег. Алексей схватил вилку и нанес своей сопернице ей несколько ударов. Пострадавшая попыталась скрыться, выбежав в прихожую, но мужчина последовал за ней, взяв с собой нож, которым и нанес еще несколько ударов. Пострадавшая скончалась почти сразу от сильной кровопотери.

Вернувшись с балкона, сожительница Алексея пришла в ужас от увиденного и начала кричать на мужчину. Злоумышленник ударил женщину тем же ножом, а затем принялся бить по голове. Вырвавшись, пострадавшая выбежала в подъезд, и из соседней квартиры вызвала врачей и полицию.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия отягчающих обстоятельств, в том числе особо опасного рецидива, суд назначил Л. наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на год. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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