Жительницы Пензенской области старше 40 лет приглашаются на маммографию

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:59:33+03:00

Направление из поликлиники по месту жительства не требуется

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4 февраля в рамках проведения месячника по борьбе с раковыми заболеваниями, специалистами Пензенского областного онкологического диспансера будет проводиться маммографическое обследование женщин старше 40 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

На обследование предварительно нужно будет записаться по телефону: 41-25-01 (звонки принимаются с 08:00 до 13:00).

ИСТОЧНИК KP.RU