Сотрудники СУ СК Мордовии помогли пенсионерке вернуть внуков
В январе этого года ряд республиканских СМИ опубликовали информацию о двух детях, брошенных собственной матерью. 11-летняя Полина и двухлетний Максим с конца 2018 года проживали у своей бабушки в Ковылкинском районе. Когда об этом узнали социальные службы, детей отправили в реабилитационный центр.
Их бабушку посетили руководитель регионального СУ СК Анатолий Ситников и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия Наталья Юткина. Женщина попросила помощи в сборе необходимых документов, чтобы вернуть детей домой.
Совместными усилиями женщине удалось получить право опеки над внуками. Сейчас Полина и Максим снова живут с любимой бабушкой. Накануне сотрудники СУ СК навестили детей, поинтересовались у Полины успехами в школе, подарили фрукты и сладости, а также проверили условия их проживания. В свою очередь присутствовавшие в доме родственники поблагодарили за содействие.
По факту проводится проверка. Установлена, что мать детей проживает в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU