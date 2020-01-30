Сотрудники СУ СК Мордовии помогли пенсионерке вернуть внуков

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:17:32+03:00

Из-за отсутствия у женщины права на опеку брата и сестру отправили в реабилитационный центр

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В январе этого года ряд республиканских СМИ опубликовали информацию о двух детях, брошенных собственной матерью. 11-летняя Полина и двухлетний Максим с конца 2018 года проживали у своей бабушки в Ковылкинском районе. Когда об этом узнали социальные службы, детей отправили в реабилитационный центр.

Их бабушку посетили руководитель регионального СУ СК Анатолий Ситников и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия Наталья Юткина. Женщина попросила помощи в сборе необходимых документов, чтобы вернуть детей домой.

Совместными усилиями женщине удалось получить право опеки над внуками. Сейчас Полина и Максим снова живут с любимой бабушкой. Накануне сотрудники СУ СК навестили детей, поинтересовались у Полины успехами в школе, подарили фрукты и сладости, а также проверили условия их проживания. В свою очередь присутствовавшие в доме родственники поблагодарили за содействие.

По факту проводится проверка. Установлена, что мать детей проживает в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU