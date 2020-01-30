2020-01-30T17:24:08+03:00
Происшествия

В Саранске участковый, применив силу, доставил женщину в опорный пункт

За превышение полномочий и фальсификацию доказательств на полицейского заведено уголовное дело
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего участкового уполномоченного полиции УМВД России по ГО Саранск, обвиняемого в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и служебном подлоге.

Утром 23 ноября 2018 года в городе Саранске участковый, не имея на то законных оснований, применив насилие, доставил в опорный пункт полиции местную жительницу, где ударил ее. Затем, с целью придания законности своим действиям, сотрудник полиции сфальсифицировал материалы дела об административном правонарушении, которое женщина не совершала, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Впоследствии районным судом постановление о привлечении женщины к административной ответственности было отменено, производство по административному делу прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Уголовное дело участкового с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в настоящее время сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности. В случае, если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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