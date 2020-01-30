Иван Белозерцев ответит на вопросы пользователей «Вконтакте»

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:04:05+03:00

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Вопросы главе региона можно задать уже сейчас в комментариях под соответствующим постом. Ответы на самые интересные и актуальные прозвучат в прямом эфире.

- Мы уже провели одну прямую линию в социальной сети, эффективность превзошла ожидания. Общение позволило выявить «узкие» проблемы в муниципальных образованиях, которые требовали моего вмешательства. Мы продолжим расширять такие коммуникации, - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU