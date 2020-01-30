2020-01-30T10:42:08+03:00
Происшествия

Семейная пара из Пензенской области обвиняется в совершении убийства и грабежа

Супруга призналась мужу, что на сайте знакомств переписывается с мужчиной. Решено было пригласить его в гости
Виктор ВИКТОРОВ
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В итоге житель города Заречного, закупив продукты и спиртное, приехал в село Балкашино Белинского района. После совместного распития спиртного супруги приступили ко второй, менее романтической части своего плана.

Хозяин дома вытащил захмелевшего мужчину из-за стола и положил на пол. Дама тем временем пыталась вытащить из карманов куртки гостя денежные средства. Увидев это, тот попробовал возмутиться, но получил удары кулаком по голове. После чего супруги уже вдвоем стали шарить по карманам куртки. Денег больше не стало - 4 950 рублей.

Продолжая наносить удары, хозяин вывел гостя из дома. И, положив обмякшее тело на коврик из багажника автомашины, оттащил его в кусты, где стал бить по голове найденной на месте металлической банкой из-под краски.

Не сидела без дела в это время и его жена. Она жгла в печи вещи гостя.

Тело погибшего, 1973 года рождения, через два дня, 16 декабря, обнаружил местный охотник. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. В ходе предварительного следствия супруги по решению суд находились под стражей, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Собранные Белинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине 1980 года рождения и его супруге 1971 года рождения. Пензенский областной суда назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Его супруга ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, но наказание в виде обязательных работ ею не отбыто. По совокупности приговоров женщина получила - 3 года 6 месяцев 10 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. По решению суда ей также назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения у психиатра в амбулаторных условиях.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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