Хороший повод поклониться вам

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:33:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Обращаясь к ним, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев напомнил, что награды учреждены Указом Президента РФ «как дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

«Сегодня мы имеем еще одну возможность поклониться вам - участникам войны, трудового фронта, жителям блокадного Ленинграда за тот великий подвиг, который вы совершили в годы Великой Отечественной войны, - отметил глава областной исполнительной власти. - Пензенцы внесли огромный вклад в Победу - свыше трехсот тысяч жителей области ушли на фронт и более двухсот тысяч не вернулись с полей сражений».

Глава региона подчеркнул большой вклад жителей Пензенской области и в восстановление народного хозяйства в послевоенное время.

«Сегодня историю пытаются переписать, исказить факты, принижая подвиг советского солдата. Наша Победа завоевана кровью и жизнью людей. Очень важно, чтобы молодежь помнила об истории, о великом подвиге, гордилась этим и делала все для того, чтобы наша страна оставалась сильной и мощной державой», - подытожил губернатор, пожелав ветеранам здоровья и долголетия.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области всего юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в области будет награждено 11 тыс.731 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU