Пензенских студентов научили защищаться от мошенников

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:27:33+03:00

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Полковник полиции рассказал о самых распространенных видах мошенничества, привел примеры из практики и призвал соблюдать определенные правила для предотвращения подобных случаев.

- Ни при каких обстоятельствах не называйте никому данные банковских карт и коды-подтверждения из смс! Не совершайте покупки в сети Интернет «вслепую»! Не вносите плату, не убедившись в том, что продавец товара или интернет-магазина имеет надёжную репутацию! Не доверяйте сообщениям в социальных сетях с просьбой о материальной помощи! Прежде чем необдуманно перечислить деньги, удостоверьтесь, что с вами действительно связался ваш знакомый, - напомнил заместитель начальника полиции городского УМВД. - Основная цель мошенников - заставить потерпевшего передать свои денежные средства добровольно. Мошенники хорошо разбираются в психологии людей.

В завершение встречи представитель городского управления МВД рассказал студентам об условиях и порядке поступления на службу в органы внутренних дел, а также довел информацию о преимуществах получения государственных услуг по линии МВД в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU