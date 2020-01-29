Сотрудники ДПС несут службу на заснеженной трассе М-5 «Урал»

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:02:26+03:00

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Метель накрыла федеральную трассу М-5 «Урал» на самом въезде в Пензенскую область. На участке дороги у населенного пункта Зубово несут сегодня службу инспектор ДПС Отдела ГИБДД МВД РФ по Спасскому району Пензенской области старший лейтенант Алексей Силантьев и стажер Виталий Коровушкин.

Основная задача патрульных - отслеживать соблюдение ПДД участниками интенсивного движения на федеральной трассе. И, в первую очередь, скоростного режима на скользкой дороге. А также быть готовыми прийти на помощь водителям, оказавшимся в сложных погодных условиях.

И явные нарушители, и те, кто допускает незначительные отклонения от установленных правил движения, с пониманием относятся к пожеланиям и рекомендациям. И, расставаясь, желают инспекторам хорошей службы.

ИСТОЧНИК KP.RU