За сутки в Мордовии на пожарах погибли два человека

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:46:18+03:00

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Вчера в половине десятого вечера в пожарно-спасательную службу Рузаевского района поступило сообщение о пожаре в доме на улице Садовой.

Возгорание обнаружила соседка. Женщина услышала громкий треск на улице и вышла из дома посмотреть, в чем дело. Увидев, что соседний дом объят огнем, сразу позвонила пожарным.

В ходе тушения огня сотрудниками МЧС было обнаружено тело мужчины 1954 года рождения.

ФОТО: ГУ МЧС по РМ

Сегодня в два часа ночи в пожарно-спасательную службу Дубенского района поступило сообщение о пожаре в селе Кабаево. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС внутри было найдено тело женщины 1948 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU