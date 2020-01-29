2020-01-29T13:50:19+03:00
Общество

Иван Белозерцев встретился с генеральным директором Росгосцирка

Губернатор Пензенской области сообщил Владимиру Шемякину о ходе реконструкции учреждения в регионе
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Напомним, что на прошлой неделе Иван Белозерцев провел выездное совещание на строительной площадке пензенского цирка, по итогам которого отдал несколько поручений – в частности, попросил увеличить темпы строительства. Как отметил губернатор в разговоре с Владимиром Шемякиным, его поручение было выполнено:

- Подрядчик увеличил количество рабочих, соответственно выросли темпы производства работ, но есть ряд вопросов, связанных с финансированием проекта. Необходим перенос на более ранние сроки.

Руководитель Росгосцирка, рассмотрев ситуацию, выразил согласие с мнением губернатора и поддержал его инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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