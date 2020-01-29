В Пензе из-за двух «шутников» пришлось эвакуировать персонал и посетителей филармонии
Днем 25 января в пензенские правоохранительные органы поступил звонок от неизвестно мужчины, которые сообщил о предмете, представляющем опасность, в здании областной филармонии. На момент звонка в учреждении находилось почти сто человек. Все они были незамедлительно эвакуированы.
Специалисты обследовали здание, но не обнаружили ничего опасного. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и регионального управления МВД были установлены и задержаны причастные к совершению преступления 25-летний житель Пензы и 30-летний житель Городищенского района, которые сознались в содеянном.
Предварительно установлено, что подозреваемые, будучи пьяными, решили похулиганить и позвонили в полицию с телефона знакомого.
По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма следственным управлением УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU