В Пензе из-за двух «шутников» пришлось эвакуировать персонал и посетителей филармонии

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:33:52+03:00

Полиция Пензенской области и региональное управление ФСБ предупреждают об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Изменить размер текста: A A

Днем 25 января в пензенские правоохранительные органы поступил звонок от неизвестно мужчины, которые сообщил о предмете, представляющем опасность, в здании областной филармонии. На момент звонка в учреждении находилось почти сто человек. Все они были незамедлительно эвакуированы.

Специалисты обследовали здание, но не обнаружили ничего опасного. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и регионального управления МВД были установлены и задержаны причастные к совершению преступления 25-летний житель Пензы и 30-летний житель Городищенского района, которые сознались в содеянном.

Предварительно установлено, что подозреваемые, будучи пьяными, решили похулиганить и позвонили в полицию с телефона знакомого.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма следственным управлением УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU