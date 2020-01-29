В Саранске наградили талантливую молодежь

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:25:57+03:00

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Вручение наград состоялось вчера в Большом зале Дома Республики. В этот день награжденные получили денежные премии и подарки от главы Мордовии, а родителям и педагогам, присутствовавшим в зале, были вручены букеты цветов.

- Сегодня здесь собрались наши юные таланты и дарования, самые способные школьники и студенты. И мне приятно видеть, что будущее Мордовии в надежных руках, в ваших умных глазах и светлых головах, - отметил глава республики.

В Мордовии действуют различные меры поддержки, направленные на мотивацию и поощрение достижений нашей юной интеллектуальной элиты. В их числе - премии призерам международных и всероссийских предметных олимпиад. В этом году их лауреатами стали 43 школьника.

- Причем, некоторые ребята получат несколько премий. Например, воспитанник Лицея для одаренных детей Сулейман Казимов, который выиграл российские и международные олимпиады по физике и астрономии. На международном уровне успеха также добились учащиеся Лицея Кирилл Хайдуков, Алексей Кадыков, Руслан Антонов и Илья Просяной, - сказал Владимир Дмитриевич.

Заслуженные награды также получили 40 ребят, проявивших себя в конкурсах технического творчества, исследовательской деятельности, искусстве, спорте, волонтерском движении.

ИСТОЧНИК KP.RU