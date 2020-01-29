Пензенцев приглашают на прием к онкоурологам
«День открытых дверей», посвященный международному дню борьбы с раковыми заболеваниями, состоится 1 февраля в областном онкологическом диспансере
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В этот день с 8:00 до 14:00 часов в поликлинике врачи-онкоурологи будут вести приём жителей Пензенской области. Обратиться к врачам смогут пациенты с заболеваниями мочевого пузыря, почек, предстательной железы. Желательно при себе иметь уже имеющие обследования. Направление из медицинского учреждения по месту жительства не требуется.
Предварительная запись по телефону: 8-937-422-64-54.
ИСТОЧНИК KP.RU