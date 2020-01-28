2020-01-28T17:12:04+03:00
Экономика

Иван Белозерцев: «Пензенская область – это открытый регион с большими возможностями»

Губернатор провел в Москве встречи с послом ФРГ в РФ и председателем Российско-Германской внешнеторговой палаты
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Иван Белозерцев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в РФ Гезом Андреасом фон Гайром и председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом перспективы создания совместных проектов пензенского и германского бизнеса. Губернатор отметил, что Пензенская область стремится к развитию внешних связей с регионами зарубежных государств, приведя в качестве примера успешной работы с германским бизнесом совместное предприятие «Маяк-Техноцелл».

- Мы заинтересованы во взаимодействии по многим направлениям: в машиностроении, приборостроении, легкой, пищевой, перерабатывающей промышленности, в сфере информационных технологий и в других отраслях, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Пензенская область - это открытый регион с большими возможностями. Я готов обсудить с представителями бизнес-сообщества Германии любые вопросы и предложения.

Глава региона рассказал коллегам о регионе, его преимуществах и отраслях-драйверах. Несколько компаний из ФРГ выразили заинтересованность в сотрудничестве с пензенскими предприятиями аграрного сектора в части производства биогаза и поставок продукции.

Господин Шепп напомнил о том, что сегодня уже существуют примеры партнерства бизнесов Пензенской области и Германии.

- Мы все знаем компанию «СтанкоМашСтрой», которая поставляет свои станки в нашу страну, - отметил он.

В ходе переговоров состоялось обсуждение проекта по реконструкции Белинского сыродельного завода. Его реализует немецкая компания «Хохланд». Руководитель российского представительства компании сообщил о том, что работы по модернизации завершаются.

В завершении встречи Иван Белозерцев подчеркнул, что в Пензенской области оказывается всесторонняя поддержка для реализации инвестиционных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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