Мэрия Саранска опровергла информацию о вводе карантина в школах

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:02:09+03:00

Показания заболеваемости ОРВИ среди школьников Саранска по-прежнему ниже того порога, при котором вводится карантин. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Сегодня среди жителей Саранска стала распространяться информация о вводимом с завтрашнего дня в городских школах карантине из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Информация, передаваемая в родительских чатах в социальных сетях и мессенджерах, сопровождалась скриншотом новостного сообщения с официального сайта Администрации городского округа Саранск.

Представители ведомства сообщают: распространяемая информация не соответствует действительности. Новость, скриншот которой приводят в качестве доказательства, была опубликована на сайте мэрии в 2016 году.

В школах Саранска карантин вводить пока не планируется. По состоянию на 27 января заболеваемость ОРВИ в учреждениях города составляет 6,1 %, в детских садах – 5,8%. Эти показатели значительно ниже порога, при котором вводятся карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU