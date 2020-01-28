2020-01-28T16:02:09+03:00
Общество

Мэрия Саранска опровергла информацию о вводе карантина в школах

Данные, распространяемые среди родителей учащихся, оказались сильно устаревшими
Анна ЧЕРНАЯ
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Показания заболеваемости ОРВИ среди школьников Саранска по-прежнему ниже того порога, при котором вводится карантин.Показания заболеваемости ОРВИ среди школьников Саранска по-прежнему ниже того порога, при котором вводится карантин.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня среди жителей Саранска стала распространяться информация о вводимом с завтрашнего дня в городских школах карантине из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Информация, передаваемая в родительских чатах в социальных сетях и мессенджерах, сопровождалась скриншотом новостного сообщения с официального сайта Администрации городского округа Саранск.

Представители ведомства сообщают: распространяемая информация не соответствует действительности. Новость, скриншот которой приводят в качестве доказательства, была опубликована на сайте мэрии в 2016 году.

В школах Саранска карантин вводить пока не планируется. По состоянию на 27 января заболеваемость ОРВИ в учреждениях города составляет 6,1 %, в детских садах – 5,8%. Эти показатели значительно ниже порога, при котором вводятся карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мэрия Саранска опровергла информацию о вводе карантина в школах
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