Мэрия Саранска опровергла информацию о вводе карантина в школах
Сегодня среди жителей Саранска стала распространяться информация о вводимом с завтрашнего дня в городских школах карантине из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Информация, передаваемая в родительских чатах в социальных сетях и мессенджерах, сопровождалась скриншотом новостного сообщения с официального сайта Администрации городского округа Саранск.
Представители ведомства сообщают: распространяемая информация не соответствует действительности. Новость, скриншот которой приводят в качестве доказательства, была опубликована на сайте мэрии в 2016 году.
В школах Саранска карантин вводить пока не планируется. По состоянию на 27 января заболеваемость ОРВИ в учреждениях города составляет 6,1 %, в детских садах – 5,8%. Эти показатели значительно ниже порога, при котором вводятся карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU