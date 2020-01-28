Иван Белозерцев поблагодарил органы местного самоуправления за работу в 2019 году
Вчера в Пензе состоялся XVІІІ съезд членов Ассоциации «Совет муниципальных образований области». Обращаясь к его участникам, губернатор Иван Белозерцев поблагодарил их за вклад в реализацию национальных проектов:
- В прошлом году Пензенская область справилась с этой задачей достойно. Главы муниципальных образований и сельских поселений работают, что называется «на земле», там, где строятся новые школы, поликлиники и детские сады, ремонтируются социально значимые объекты и дороги. Это ваша заслуга наряду с правительством области, это доказывает то, что мы с вами с задачами в 2019 году справились.
В конце своей речи глава региона призвал представителей муниципальной власти к столь же эффективному продолжению деятельности по направлениям нацпроектов.
ИСТОЧНИК KP.RU