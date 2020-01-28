2020-01-28T15:46:36+03:00
Общество

Иван Белозерцев поблагодарил органы местного самоуправления за работу в 2019 году

Губернатор подчеркнул важность исполнения задач, поставленных Президентом РФ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Вчера в Пензе состоялся XVІІІ съезд членов Ассоциации «Совет муниципальных образований области». Обращаясь к его участникам, губернатор Иван Белозерцев поблагодарил их за вклад в реализацию национальных проектов:

- В прошлом году Пензенская область справилась с этой задачей достойно. Главы муниципальных образований и сельских поселений работают, что называется «на земле», там, где строятся новые школы, поликлиники и детские сады, ремонтируются социально значимые объекты и дороги. Это ваша заслуга наряду с правительством области, это доказывает то, что мы с вами с задачами в 2019 году справились.

В конце своей речи глава региона призвал представителей муниципальной власти к столь же эффективному продолжению деятельности по направлениям нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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