2020-01-28T15:29:41+03:00
Спорт

В Пензе состоялось областное первенство по легкой атлетике

Ученики городской спортивной школы № 6 взяли несколько медалей разного достоинства
Анна ЧЕРНАЯ
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24 и 25 января в манеже училища олимпийского резерва проходило первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Спортсмены городской спортивной школы №6 являются постоянными участниками и призерами данного турнира. И в этот раз Дарья Сергеева завоевала серебряную и бронзовую награду в беге на 60 и 200 метров соответственно. На дистанции в 400 метров среди юниорок победила Ксения Кузнецова, а в беге на 200 метров первое место досталось Ирине Агеевой.

В финальном забеге на 60 метров среди юниоров вторую и третью ступень пьедестала заняли Владимир Попов и Владислав Долотов. В беге на 400 метров Денис Таропин стал вторым. В прыжках в длину среди юниоров высшую ступень пьедестала занял Александр Харламов.

В толкании ядра среди юниорок победила Алина Черепанова.

Спортсмены, показавшие высокие спортивные результаты будут отобраны в сборную команду Пензенской области для участия в первенстве России по легкой атлетике, которое будет проходить 6-8 февраля в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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