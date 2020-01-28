В Мордовии раскрыли кражу теленка с территории сельхозпредприятия

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:23:31+03:00

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Несколькими днями ранее в полицию Краснослободского района обратился руководитель сельскохозяйственного предприятия. Мужчина заявил о краже 75-килограммового теленка красно-пестрой масти. Ущерб мужчина оценил в 17 тысяч рублей.

На месте происшествия в селе Новая Карьга сотрудники полиции установили, что кража была совершена ночью. Злоумышленник специально дождался, когда коровник останется без внимания охраны, проник внутрь, вывел животное, погрузил его в свою машину и уехал. Но мужчина даже не догадывался, что все его действия попали в объектив камеры слежения.

На след предполагаемого вора полиция вышла довольно быстро: им оказался 52-летний ранее судимый житель Ковылкинского района. Украденный теленок обнаружился в его сарае. Мужчина пояснил, что на преступление его толкнуло желание вырастить животное и впоследствии продать.

По факту возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/757339" frameborder="0"></iframe> Кража теленка с территории сельхозпредприятия в Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU