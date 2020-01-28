В Саранске потушили условный пожар
По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания в тренажерном зале, расположенном на цокольном этаже здания, вспыхнул огонь. Заметив возгорание, сотрудники вызвали пожарную охрану и приступили к эвакуации посетителей и персонала.
ГУ МЧС по РМ
К месту вызова прибыли подразделения пожарно-спасательных частей и спасателей. Они уточнили обстановку, приступили к тушению объекта.
ФОТО: ГУ МЧС по РМ
Условный пожар был успешно ликвидирован. Сотрудниками МЧС на свежий воздух в спасательных аппаратах было выведено трое условных пострадавших.
ГУ МЧС по РМ
Учения проводились для проверки знаний, обязанностей и действий в случае возникновения пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU