В Саранске потушили условный пожар

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:06:03+03:00

Учения прошли сегодня в здании республиканского Центра по велоспорту ВМХ

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По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания в тренажерном зале, расположенном на цокольном этаже здания, вспыхнул огонь. Заметив возгорание, сотрудники вызвали пожарную охрану и приступили к эвакуации посетителей и персонала.

ГУ МЧС по РМ

К месту вызова прибыли подразделения пожарно-спасательных частей и спасателей. Они уточнили обстановку, приступили к тушению объекта.

ФОТО: ГУ МЧС по РМ

Условный пожар был успешно ликвидирован. Сотрудниками МЧС на свежий воздух в спасательных аппаратах было выведено трое условных пострадавших.

ГУ МЧС по РМ

Учения проводились для проверки знаний, обязанностей и действий в случае возникновения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU