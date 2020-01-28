В прошлом году ряды «Почетных доноров» пополнили 59 жителей Пензенской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:29:34+03:00

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Почетный донор России - нагрудный знак, учреждённый Правительством РФ, выражающий признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и её компонентов в нашей стране.

Получить это звание могут жители РФ, безвозмездно сдавшие кровь и (или) ее компоненты 40 и более раз, плазму 60 и более раз, кровь и (или) её компоненты 25 и более раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) её компонентов и плазмы крови 40 раз, а также кровь и (или) её компоненты менее 25 раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) её компонентов и плазмы крови 60 и более раз.

Звание «Почетного донора» дает право на ежегодную выплату в размере 14 570, 36 рублей, лечение в учреждениях здравоохранения без очередей, отпуск в любое время года и другие льготы.

В прошлом году в Пензенском областном клиническом центре крови состоялось 10 заседаний комиссии по рассмотрению вопросов о включении в «Именной список доноров, представляемых к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России». По итогам заседаний нагрудным знаком были награждены 59 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU