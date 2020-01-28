В пензенской мэрии обсудили реконструкцию Бакунинского моста
Сегодня заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов рассказал о ходе реконструкции Бакунинского моста:
- На правом берегу завершились работы по бурению двух свай. Полностью подготовлено основание под четвертую опору. К середине марта подпорная стенка и четвертая опора будут готовы.
Магомед Агамагомедов сообщил, что до 15 апреля подрядчик планирует отсыпать полуостровок на левом берегу и приступить к устройству аналогичным образом первой и второй опоры и подпорной стенки. Также стало известно, что был определен производитель, который изготовит балки и металлические конструкции для следующего этапа работ.
Планируемый срок открытия обновленного Бакунинского моста - лето будущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU