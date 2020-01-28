В пензенской мэрии обсудили реконструкцию Бакунинского моста

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:33:58+03:00

На сегодня почти завершились работы на правом берегу

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Сегодня заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов рассказал о ходе реконструкции Бакунинского моста:

- На правом берегу завершились работы по бурению двух свай. Полностью подготовлено основание под четвертую опору. К середине марта подпорная стенка и четвертая опора будут готовы.

Магомед Агамагомедов сообщил, что до 15 апреля подрядчик планирует отсыпать полуостровок на левом берегу и приступить к устройству аналогичным образом первой и второй опоры и подпорной стенки. Также стало известно, что был определен производитель, который изготовит балки и металлические конструкции для следующего этапа работ.

Планируемый срок открытия обновленного Бакунинского моста - лето будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU