Пьяный пензенец прокалывал колеса у припаркованных автомобилей
В правоохранительные органы поступила информация о том, что на проспекте Строителей во дворе одного из домов мужчина прокалывает колеса припаркованных автомобилей.
Ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии был незамедлительно направлен по указанному адресу. На месте к бойцам обратились местные жители. Они указали на мужчину, стоящего неподалеку и рассказали, что тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предметом, похожим на нож повредил колеса их автомобилей.
47-летний местный житель был задержан сотрудниками Росгвардии на месте. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.
Как позже выяснилось, мужчина проколол колеса у 25 автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU