2020-01-28T13:37:46+03:00
Происшествия

Пьяный пензенец прокалывал колеса у припаркованных автомобилей

Злоумышленник успел нанести ущерб 25 машинам до того, как его задержали
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ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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В правоохранительные органы поступила информация о том, что на проспекте Строителей во дворе одного из домов мужчина прокалывает колеса припаркованных автомобилей.

Ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии был незамедлительно направлен по указанному адресу. На месте к бойцам обратились местные жители. Они указали на мужчину, стоящего неподалеку и рассказали, что тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предметом, похожим на нож повредил колеса их автомобилей.

47-летний местный житель был задержан сотрудниками Росгвардии на месте. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.

Как позже выяснилось, мужчина проколол колеса у 25 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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