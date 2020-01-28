Компания «СтанкоМашСтрой» получила награду за лучшее новогоднее оформление
Компания «СтанкоМашСтрой» удостоена диплома и памятного подарка «За лучшее новогоднее оформление Октябрьского района г. Пензы». Конкурс был объявлен накануне Нового года среди промышленных предприятий района, и его главная задача было создание праздничной атмосферы и новогоднего настроения у пензенцев. Специальная комиссия выезжала на место и оценивала красочность, применение световой атрибутики, композиционность.
«СтанкоМашСтрой» ежегодно оформляет фасады своих зданий в праздничном стиле, добавляя все новые элементы в новогоднее украшение. Этот год не стал исключением. Творческий подход и креативность в оформлении на высоком уровне оценило не только жюри конкурса, но и жители города.
ИСТОЧНИК KP.RU