2020-01-28T12:19:30+03:00
Общество

Компания «СтанкоМашСтрой» получила награду за лучшее новогоднее оформление

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Компания «СтанкоМашСтрой» удостоена диплома и памятного подарка «За лучшее новогоднее оформление Октябрьского района г. Пензы». Конкурс был объявлен накануне Нового года среди промышленных предприятий района, и его главная задача было создание праздничной атмосферы и новогоднего настроения у пензенцев. Специальная комиссия выезжала на место и оценивала красочность, применение световой атрибутики, композиционность.

«СтанкоМашСтрой» ежегодно оформляет фасады своих зданий в праздничном стиле, добавляя все новые элементы в новогоднее украшение. Этот год не стал исключением. Творческий подход и креативность в оформлении на высоком уровне оценило не только жюри конкурса, но и жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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