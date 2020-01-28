2020-01-28T09:32:47+03:00
Экономика

Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 2 трлн рублей

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Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции за 2019 г. вырос на 30% и превысил 2 трлн руб. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами. Объем активов по нему вырос на 66%, до 985 млрд руб. Средства юрлиц под управлением ВТБ Капитал Инвестиции увеличились на 9%, до 1,1 млрд руб.

Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции выросло вдвое и на сегодняшний день превышает 700 тыс. человек. За 2019 г. открыто свыше 500 тыс. новых счетов. Активно растет бизнес брокерского обслуживания в сегменте розницы, клиентские активы физлиц увеличились с начала года на 70% и превысили 700 млрд руб. Ежемесячно открывается свыше 50 тысяч новых счетов.

По итогам 2019 г. ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 млрд руб. Это половина общих объемов привлечения средств на российском рынке. Уровень доверия инвесторов к фондам ВТБ обусловлен в том числе высокими показателями эффективности управления их активами. Так, по данным Investfunds, по итогам 2019 г. ВТБ – Фонд Акций оказался самым доходным среди всех фондов акций на рынке со стоимостью чистых активов более 100 млн руб. Его годовая доходность составила 38%.

Ожидается, что прирост активов под управлением по физическим лицам по всем видам продуктов (брокерское обслуживание, ПИФы, доверительное управление, инвестиционное консультирование) по российскому рынку в текущем году составит 1,3 трлн рублей.

«Инвестиционный блок группы ВТБ – сегодня самый быстрорастущий в России. К 2022 г. мы планируем нарастить активы физлиц втрое, до 2,8 млрд руб. Для этого мы будем и дальше совершенствовать продуктовую линейку, проводить цифровую трансформацию, повышать финансовую грамотность населения. Мы работаем в каждом из этих трех направлений: запустили в прошлом году Школу инвестора, развиваем мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», запускаем новые продукты, стараясь удовлетворить потребности каждого клиента. Наши успехи – это результат продуктивной работы вместе с другими подразделениями банка. В наших проектах мы одна команда с технологами, программистами, юристами, операционной поддержкой и коллегами из других структур банка. Уверен, инвестиции в ближайшем будущем должны стать неотъемлемой частью, основой сбережений населения», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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