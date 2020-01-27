В Саранске на пожаре погиб мужчина

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:34:52+03:00

По предварительной причине, к трагедии привело курение в постели

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Ночью в субботу в пожарно-спасательную службу Саранска поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Студенческой. Хозяйка квартиры в ней не проживала, а сдавала ее по комнатам.

Соседи, почувствовав запах дыма из помещения, в котором проживал мужчина 1958 года рождения, попытались зайти в комнату, но открыв дверь увидели сильное задымление.

В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС внутри было обнаружено тело мужчины, проживающего в этой комнате. Очаг пожара находился рядом с постельными принадлежностями.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU