В Саранске на пожаре погиб мужчина
Ночью в субботу в пожарно-спасательную службу Саранска поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Студенческой. Хозяйка квартиры в ней не проживала, а сдавала ее по комнатам.
Соседи, почувствовав запах дыма из помещения, в котором проживал мужчина 1958 года рождения, попытались зайти в комнату, но открыв дверь увидели сильное задымление.
В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС внутри было обнаружено тело мужчины, проживающего в этой комнате. Очаг пожара находился рядом с постельными принадлежностями.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU