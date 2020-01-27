2020-01-27T15:34:52+03:00
Происшествия

В Саранске на пожаре погиб мужчина

По предварительной причине, к трагедии привело курение в постели
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по РМ
Изменить размер текста:

Ночью в субботу в пожарно-спасательную службу Саранска поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Студенческой. Хозяйка квартиры в ней не проживала, а сдавала ее по комнатам.

Соседи, почувствовав запах дыма из помещения, в котором проживал мужчина 1958 года рождения, попытались зайти в комнату, но открыв дверь увидели сильное задымление.

В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС внутри было обнаружено тело мужчины, проживающего в этой комнате. Очаг пожара находился рядом с постельными принадлежностями.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24