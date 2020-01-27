2020-01-27T14:58:26+03:00
Происшествия

36-летний пензенец украл кошелек из торгового павильона

Злоумышленник был задержан бойцами Росгвардии
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.
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Сегодня ночью сотрудники вневедомственной охраны, патрулирующие улицу Чаадаева, встретили подозрительного мужчину. Накануне же бойцы получили ориентировки гражданина, укравшего кошелек из торгового центра на улице Клары Цеткин. Встреченный патрулем 36-летний горожанин подошел под описание.

Обратившись к мужчине и установив его личность, правоохранители убедились, что разыскивают именно его. Злоумышленник был задержан росгвардейцами на месте. Для дальнейшего разбирательства его доставили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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