36-летний пензенец украл кошелек из торгового павильона
Злоумышленник был задержан бойцами Росгвардии
ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.
Изменить размер текста:
Сегодня ночью сотрудники вневедомственной охраны, патрулирующие улицу Чаадаева, встретили подозрительного мужчину. Накануне же бойцы получили ориентировки гражданина, укравшего кошелек из торгового центра на улице Клары Цеткин. Встреченный патрулем 36-летний горожанин подошел под описание.
Обратившись к мужчине и установив его личность, правоохранители убедились, что разыскивают именно его. Злоумышленник был задержан росгвардейцами на месте. Для дальнейшего разбирательства его доставили в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU