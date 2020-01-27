2020-01-27T13:54:41+03:00
Общество

В этом году в Пензенской области построят и отремонтируют 600 километров дорог

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оглашения своего инвестиционного послания
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава региона назвал хорошую инфраструктуру одним из условий развития области. За пять лет удалось отремонтировать и построить около трех тысяч километров дорог.

- Это абсолютный рекорд за 30 лет, - отметил губернатор.

Пензенская область третий год подряд является одним из лидеров в России по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году на эти цели было направлено 1,9 миллиардов рублей, а всего на строительство, ремонт и реконструкцию дорог потрачено более шести миллиардов рублей.

- Задача на 2020 год - отремонтировать и построить не менее 600 километров дорог, используя самые современные технологии, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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