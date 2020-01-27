В Саранске полицейские помогли найти пропавшую семилетнюю девочку

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:47:26+03:00

Ребенок уехала на день рождения подруги, но до праздника так и не добралась

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Вчера днем в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по го Саранск поступило сообщение о пропаже семилетней девочки. Как пояснила ее бабушка, около 11 утра она отправила внучку на такси во Дворец спорта, где праздновался день рождения подруги ребенка. Спустя некоторое время отец девочки позвонил родителям именинницы, чтобы уточнить, все ли в порядке, и узнал, что его дочь на празднике так и не появилась. Дозвониться до ребенка тоже не удалось – ее телефон остался дома.

На розыск без вести пропавшей был ориентирован весь личный состав Отдела полиции № 3. Поиски начали с установления личности водителя такси. Мужчина пояснил, что довез девочку до перекрестка улиц Большевистской и Полежаева, и, убедившись, что она пошла в сторону Дворца спорта, уехал.

Сотрудники полиции начали осматривать здание. На одном из этажей нашлась пропавшая девочка: как стало известно позже инспекторам ПДН, она заблудилась и зашла в здание с другой стороны.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой к родителям малолетних, не оставлять детей без присмотра, организовывая их сопровождение к месту назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU