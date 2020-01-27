Житель Городищенского района предстал перед судом за избиение знакомого арматурой

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:36:52+03:00

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47-летний житель деревни Суходольные Выселки Владимир Б. предстал перед судом и был признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести.

В ходе расследования удалось установить, что 16 июня прошлого года мужчина попросил знакомого односельчанина помочь ему с чисткой колодца. Перед началом работы они решили выпить в гараже Владимира Б. Компанию им в этом также составили две местные жительницы.

Во время распития алкоголя гость нецензурно выразился в адрес хозяина гаража. Владимир оскорбления не стерпел, схватил отрезок арматуры и избил им своего обидчика. Пострадавшего с переломами и ссадинами увели участницы застолья, которые помогли мужчине добраться до больницы.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суда назначил Борисову наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU