2020-01-27T13:36:52+03:00
Происшествия

Житель Городищенского района предстал перед судом за избиение знакомого арматурой

Приговор уже вступил в законную силу
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

47-летний житель деревни Суходольные Выселки Владимир Б. предстал перед судом и был признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести.

В ходе расследования удалось установить, что 16 июня прошлого года мужчина попросил знакомого односельчанина помочь ему с чисткой колодца. Перед началом работы они решили выпить в гараже Владимира Б. Компанию им в этом также составили две местные жительницы.

Во время распития алкоголя гость нецензурно выразился в адрес хозяина гаража. Владимир оскорбления не стерпел, схватил отрезок арматуры и избил им своего обидчика. Пострадавшего с переломами и ссадинами увели участницы застолья, которые помогли мужчине добраться до больницы.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суда назначил Борисову наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В этом году в Пензенской области построят и отремонтируют 600 километров дорог
В Саранске полицейские помогли найти пропавшую семилетнюю девочку
Житель Городищенского района предстал перед судом за избиение знакомого арматурой
Иван Белозерцев: «Жители Ленинграда проявляли мужество и поддерживали друг друга»
Валерий Лидин посетил ветерана Великой Отечественной войны Федора Степанова
В Теньгушевском районе Мордовии отремонтируют Дом культуры
В Саранске объявлено штормовое предупреждение
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
Жизнь без опозданий
Живая история Пензенского края
В Саранске несовершеннолетняя сообщила неизвестным данные карты своей матери
В Пензе полицейский отчитался перед жителями проспекта Строителей
Закрыто движение на участке М-5 «Урал» в Оренбургской области
В Саранске на 26 января объявлено оперативное предупреждение
Поездка на такси за 87 тысяч рублей
В Мордовии директор коммерческой организации предстанет перед судом
Пензенская спортсменка - призер международных соревнований
193 точки раздачи высокоскоростного Интернета в Пензенской области
Житель Саранска перечислил «работникам биржи» почти полмиллиона рублей
Лидеры России в гостях у Владимира Волкова
В 2019 году следственные органы Пензенской области закрыли 1240 уголовных дел
Пензенцы говорят: "Жить активно - здорово"
Содействие развитию бизнеса в Пензенской области
Более 4000 жителей Мордовии встанут на лыжи
Пензенский завод «Бетониум» закупил уникальное оборудование
Пензенские студенты отметили Татьянин день
В Губернском лицее проходит олимпиада по физике