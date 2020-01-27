2020-01-27T13:21:09+03:00
75 лет Великой Победы

Иван Белозерцев: «Жители Ленинграда проявляли мужество и поддерживали друг друга»

В Пензе состоялся торжественный митинг, приуроченный к 76 годовщине снятия блокады
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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С 18 по 27 января по всей России, в том числе, и в Пензенской области, проходила акция «Блокадный хлеб», в рамках которой в память о погибших и выживших раздавались символические кусочки хлеба весом в 125 граммов. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады Ленинграда.

Сегодня в Пензе состоялся тожественный митинг, в котором приняли участие люди, переживший блокаду, члены правительства области, представители Законодательного Собрания и городской Думы, администрации города, ветеранских и общественных организаций.

- Сегодня мы вспоминаем жителей блокадного Ленинграда, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Это была чудовищная, жесточайшая война. Когда солдаты и офицеры погибают в бою - это трагедия. Но если враг блокировал огромный, многомиллионный город и в нем от голода, бомбежек, холода умирают сотни тысяч мирных жителей - женщин, детей и стариков - это еще более страшная трагедия. Жители блокадного Ленинграда проявляли мужество и поддерживали друг друга. Не просто выживали, работали на промышленных предприятиях. Ленинградцы показали силу русского духа. Низкий вам поклон за то, что пройдя этот ад, вы выжили и сохранили доброе сердце.

Завершился митинг возложением цветов к памятнику героям блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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