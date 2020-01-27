2020-01-27T09:40:54+03:00
Экономика

ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает новую программу беззалогового автокредитования со ставкой от 9%. Клиент сможет приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку.

Новые условия распространяются на новые и подержанные автомобили, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 9% годовых при условии страхования транспортного средства на весь срок, включая дисконт 1 п.п. для зарплатных клиентов.

Преимуществом данной программы также является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству. В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.

«Новая программа позволяет клиенту приобрести транспортное средство без первоначального взноса, при этом оно не передается в залог банку, а сделка купли-продажи может быть проведена в удобном для заемщика месте. Это существенно упрощает процесс оформления кредита и снижает расходы банка. В результате мы можем предложить более привлекательную ставку по сравнению с кредитами наличными, что для конечного покупателя делает автомобиль или мотоцикл ещё доступнее. Запуск данного продукта позволит нам в дальнейшем перевести процесс получения таких кредитов полностью в цифровой формат», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В этом году в Пензенской области построят и отремонтируют 600 километров дорог
В Саранске полицейские помогли найти пропавшую семилетнюю девочку
Житель Городищенского района предстал перед судом за избиение знакомого арматурой
Иван Белозерцев: «Жители Ленинграда проявляли мужество и поддерживали друг друга»
Валерий Лидин посетил ветерана Великой Отечественной войны Федора Степанова
В Теньгушевском районе Мордовии отремонтируют Дом культуры
В Саранске объявлено штормовое предупреждение
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
Жизнь без опозданий
Живая история Пензенского края
В Саранске несовершеннолетняя сообщила неизвестным данные карты своей матери
В Пензе полицейский отчитался перед жителями проспекта Строителей
Закрыто движение на участке М-5 «Урал» в Оренбургской области
В Саранске на 26 января объявлено оперативное предупреждение
Поездка на такси за 87 тысяч рублей
В Мордовии директор коммерческой организации предстанет перед судом
Пензенская спортсменка - призер международных соревнований
193 точки раздачи высокоскоростного Интернета в Пензенской области
Житель Саранска перечислил «работникам биржи» почти полмиллиона рублей
Лидеры России в гостях у Владимира Волкова
В 2019 году следственные органы Пензенской области закрыли 1240 уголовных дел
Пензенцы говорят: "Жить активно - здорово"
Содействие развитию бизнеса в Пензенской области
Более 4000 жителей Мордовии встанут на лыжи
Пензенский завод «Бетониум» закупил уникальное оборудование
Пензенские студенты отметили Татьянин день
В Губернском лицее проходит олимпиада по физике