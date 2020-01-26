Жизнь без опозданий
Движение городского транспорта в Пензе можно отслеживать онлайн
Фото:Светлана Маковеева
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Информация о движении пассажирского транспорта, времени его прибытия на остановочные пункты обновляется в режиме реального времени на сайте уполномоченного оператора ООО «Центр управления транспортом» www.58bus.ru.
Также отследить движение городского транспорта онлайн можно в мобильном приложении «Умный транспорт». Скачать программу для смартфонов с операционной системой Android можно в приложении Google Play, для смартфонов с операционной системой iOS - в App Store.
ИСТОЧНИК KP.RU