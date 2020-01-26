2020-01-26T19:11:27+03:00
Общество

Жизнь без опозданий

Движение городского транспорта в Пензе можно отслеживать онлайн
Поделиться:
Фото:Светлана МаковееваФото:Светлана Маковеева
Изменить размер текста:

Информация о движении пассажирского транспорта, времени его прибытия на остановочные пункты обновляется в режиме реального времени на сайте уполномоченного оператора ООО «Центр управления транспортом» www.58bus.ru.

Также отследить движение городского транспорта онлайн можно в мобильном приложении «Умный транспорт». Скачать программу для смартфонов с операционной системой Android можно в приложении Google Play, для смартфонов с операционной системой iOS - в App Store.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жизнь без опозданий
Живая история Пензенского края
В Саранске несовершеннолетняя сообщила неизвестным данные карты своей матери
В Пензе полицейский отчитался перед жителями проспекта Строителей
Закрыто движение на участке М-5 «Урал» в Оренбургской области
В Саранске на 26 января объявлено оперативное предупреждение
Поездка на такси за 87 тысяч рублей
В Мордовии директор коммерческой организации предстанет перед судом
Пензенская спортсменка - призер международных соревнований
193 точки раздачи высокоскоростного Интернета в Пензенской области
Житель Саранска перечислил «работникам биржи» почти полмиллиона рублей
Лидеры России в гостях у Владимира Волкова
В 2019 году следственные органы Пензенской области закрыли 1240 уголовных дел
Пензенцы говорят: "Жить активно - здорово"
Содействие развитию бизнеса в Пензенской области
Более 4000 жителей Мордовии встанут на лыжи
Пензенский завод «Бетониум» закупил уникальное оборудование
Пензенские студенты отметили Татьянин день
В Губернском лицее проходит олимпиада по физике