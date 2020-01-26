Живая история Пензенского края

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:56:01+03:00

25 января в Лермонтовской библиотеке стартовал лекторий для молодежи «Живая история». Прочитанная книга о Великой Отечественной ожила на большом экране

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Первая встреча была посвящена началу Великой Отечественной - героической обороне Брестской крепости. Среди ее защитников герой-пограничник, наш земляк, уроженец села Селикса Андрей Митрофанович Кижеватов, отчаянно и самоотверженно защищавший крепость до последнего вздоха.

Учёный секретарь Лермонтовской библиотеки Дмитрий Мурашов поведал ребятам историю защиты Брестской крепости. Эту историю впервые прочитали люди в книге С. Смирнова «Брестская крепость», которая вышла в свет в 1957 году.

Благодарные земляки открыли в с. Кижеватово Бессоновского района, названного в честь Героя, музей его памяти. Директор музея Пётр Геннадьевич Самушкин рассказал о большом материале, собранном в музее о Герое Советского Союза А. М. Кижеватове, об участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто служил на заставе имени А. М. Кижеватова, об участниках локальных войн: Афганской, Чеченской.

Киновед, режиссёр, Светлана Старостина поделилась впечатлениями от знакомства и общения с актёром Андреем Мерзликиным, который блестяще исполнил роль защитника Брестской крепости А. Кижеватова в художественном фильме, который предстояло посмотреть гостям встречи. Оказывается, во время подготовки к роли актёр активно переписывался с земляками и сотрудниками Музея имени Кижеватова.

Кульминацией встречи стал показ пронзительного художественного фильма «Брестская крепость» 2010 года, в котором так проникновенно сыграл актёр Андрей Мерзликин. «Такие встречи очень важны для понимания молодёжью героической истории своей страны, - поделилась впечатлениями одна из старшеклассниц. - Такое ощущение, что побывала в том времени. Такое не забывается».

ИСТОЧНИК KP.RU