2020-01-26T15:48:42+03:00
Происшествия

В Саранске несовершеннолетняя сообщила неизвестным данные карты своей матери

После чего с платежного средства были списаны более 16 с половиной тысяч рублей
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В отдел полиции №3 УМВД России по го Саранск обратилась 41-летняя женщина: ее 16-летняя дочь решила купить в сети интернет смартфон по цене ниже среднерыночной.

Девушка написала продавцу сообщение, в ответ он попросил ее сообщить адрес электронной почты и направил на него анкету для заполнения.

В анкете девушка указала свои персональные данные, адрес проживания, а также данные банковской карты своей матери, код безопасности электронного платежного средства. А затем и код, пришедший в смс-сообщении, так как карта заявительницы привязана к номеру телефона ее дочери.

Через несколько минут после того, как несовершеннолетняя направила данные, она получила смс о списании со счета более 16 с половиной тысяч рублей. Связавшись с продавцом гаджета, девушка поняла, что ее обманули, так как он настаивал, что не имеет отношения к переводу средств. Потерпевшая вместе со своей матерью обратилась в полицию, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники УМВД России по го Саранск.

Уважаемые граждане!

Сотрудники полиции просят вас проявлять бдительность и не разглашать информацию, касающуюся банковских карт, посторонним лицам. Помните, чтобы завладеть вашими деньгами, злоумышленникам достаточно знать номер вашей карты, код безопасности или ПИН-код.

ИСТОЧНИК KP.RU

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