2020-01-26T12:10:07+03:00
Общество

В Саранске на 26 января объявлено оперативное предупреждение

Ожидается метель, на дорогах снежные накаты, гололедица
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Метель в городе. Фото: Михаил ФроловМетель в городе. Фото: Михаил Фролов
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По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 января на территории Республики Мордовия ожидаются метель, на дорогах снежные накаты, заносы, гололедица. В утренние и дневные часы порывы ветра до 18 м/с.

Рекомендации водителям при гололеде и гололедице:

- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;

- при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами;

- разгон машины для переключения передачи производить только на прямых участках дороги;

- во избежание заноса не делать резких маневров, если автомобиль занесло при торможении, необходимо быстро ослабить торможение, и поворотом руля в сторону заноса выровнять автомобиль;

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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