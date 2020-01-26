В Мордовии директор коммерческой организации предстанет перед судом

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:23:56+03:00

Его обвиняют в незаконной деятельности по добыче подземных вод

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Пролетарский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Мордовия завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии и извлечении дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, с августа 2015 по июнь 2018 года обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, без получения лицензии на право пользования недрами осуществлял добычу подземных вод путем эксплуатации восьми артезианских скважин на территории четырех населенных пунктов Лямбирского муниципального района, с последующей реализацией подземных вод населению и организациям, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

В результате был незаконно извлечен доход в особо крупном размере на сумму более 15 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено следователями СК по материалам УЭБиПК республиканского МВД.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU